Rolige protester mot koronatiltak i Italia

Dermed ble det ingen voldelige opptøyer fredag slik politiet først hadde fryktet. Politiet fikk blant annet blomster av demonstrantene i Roma.

Flere enn 6.500 demonstranter seg i byen Trieste, ifølge lokale myndigheter. Ifølge avvise La Repubblica samlet mellom 1.500 og 1.000 seg i Roma mens om lag 7.000 demonstrerte i Bologna.

Mange italienere er rasende over tiltaket som ble iverksatt fredag. Det er ett av de strengeste i Europa for å bekjempe koronasmitte.

For å komme inn på egen arbeidsplass må arbeidstakerne vise et helsepass som bekrefter at de enten er vaksinert, har avlagt en negativ koronatest eller har vært koronasmittet i løpet av det siste halvåret. Uten passet slipper de ikke inn, og får heller ikke lønn. Alle typer yrker omfattes av påbudet.

I frykt for at protestene ville utarte i vold, var det et stort politioppbud i gatene, skolene stengte tidlig og ambassader advarte sine borgere om at situasjonen kunne bli voldelig, slik den ble i Roma i helgen.

Over 85 prosent av italienere over 12 år har fått minst én dose koronavaksine, og kvalifiserer dermed til passet, mens opptil 3 millioner personer anslås å være uvaksinerte av ulike grunner.

