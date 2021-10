Minst 46 døde i brann på Taiwan

utenriks

Brannen startet ved 3-tiden natt til torsdag lokal tid, opplyser brannvesenet i byen Kaohsiung. Flere skadde er fraktet til sykehus.

Det lokale brannvesenet i byen opplyser at 46 er døde og 55 skadd. Brannvesenet i byen sendte over 70 brannbiler for å bidra i slukningsarbeidet.

De fleste som mistet livet, oppholdt seg mellom sjuende og ellevte etasje, der det var leiligheter. I de fem øverste etasjene var det kommersiell aktivitet, men det var ingen til stede da brannen startet. Det skal ha bodd rundt 100 personer i boligblokken, ifølge politiet.

Utover ettermiddagen torsdag holdt brannmannskaper fortsatt på med å gjennomsøke blokken. Brannen var da slukket, men de nedre etasjene av bygningen var utbrent.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent. Øyevitner skal ha hørt en eksplosjon rundt klokken 3, ifølge lokale medier.

