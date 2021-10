EMA åpner for Pfizer-vaksinen som ekstradose

utenriks

Pfizer/Biontech-vaksinen og Moderna-vaksinen anbefales å gis til folk med alvorlig svekket immunforsvar tidligst 28 dager etter at de har mottatt sin andre dose, heter det i pressemeldingen fra Det europeiske legemiddelverket (EMA).

Dessuten bør EU-landene vurdere å gi en såkalt «boosterdose» med Pfizer/Biontechs koronavaksine til alle mellom 18 og 55 år. Denne må i så fall gis et halvt år etter man har mottatt sin andre dose.

EMA kommer her riktignok ikke med en direkte anbefaling, og de påpeker at det er viktig å skille mellom ekstradoser til folk med svekket immunforsvar og dem med normale immunforsvar.

Det er ventet at en påfyllsdose vil forsterke beskyttelsen mot covid-19 hos noen pasienter, noe som er grunnlaget for EMAs anbefaling.

Fortsetter overvåking

– EMA vil fortsette å overvåke alt av data som kommer fram vedrørende effektiviteten, skriver det europeiske legemiddelverket.

De ber helsemyndighetene i de ulike landene om å legge fram retningslinjer og informasjon når det gjelder bruken av påfyllsdoser. De peker på at det stadig dukker opp ny informasjon angående effektiviteten, og at det samtidig foreligger begrenset data om sikkerhet.

– Risikoen for inflammatoriske hjertesykdommer eller andre sjeldne bivirkninger etter tredjedose er ukjent og blir fulgt nøye med på. Når det gjelder alle medisiner, vil EMA fortsetter å undersøke all data angående vaksinens sikkerhet og effektivitet.

Pressekonferanse i Norge tirsdag

I Norge er det Folkehelseinstituttet som gir råd og anbefalinger om bruk av koronavaksiner.

Helseminister Bent Høie (H) og FHIs Geir Bukholm, som er sjef for det norske vaksineprogrammet, har innkalt til koronapressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Ifølge det norske Legemiddelverket er EMAs vurdering basert på en studie med 300 personer i aldersgruppen 18–55 år, der man har analysert nivået av antistoffer. Dataene fra Pfizer viser at antistoffene øker raskt etter at boosterdosen er gitt og man oppnår en høyere antistoffrespons enn etter 2. dose.

Fagdirektør for vaksiner i Legemiddelverket, Svein Rune Andersen, sier at det er viktig å understreke at høye antistoffnivåer alene ikke nødvendigvis er en forutsetning for beskyttelse mot covid-19-sykdom, og at resultatene viser at to doser gir en god immunologisk hukommelse.

– Det kan ikke utelukkes at den immunologiske hukommelsen kan bidra til beskyttelse mot sykdom, spesielt alvorlig sykdom dersom man smittes av viruset. Immunologisk hukommelse er basert på spesialiserte immunceller og avtar ikke på langt nær så raskt som antistoffer, sier han.

(©NTB)