Tysk ektepar anklages for å ha spionert for Kina

Statsviteren, som tyske medier har identifisert som Klaus L, ble siktet i begynnelsen av juli. Ifølge siktelsen kom han i kontakt med kinesisk etterretning under et opphold i Shanghai i 2010.

Fra da av og fram til november 2019 forsynte han regelmessig kinesisk etterretning med informasjon, blant annet i forbindelse med statsbesøk og internasjonale konferanser, mener tysk påtalemyndighet.

Ifølge tyske medier er Klaus L 75 år og har drevet en politisk tankesmie siden 2001. Han har også arbeidet for den tyske etterretningstjenesten (BND) i nærmere 50 år, men anklages nå for å ha drevet et dobbeltspill.

Mandag ble det også tatt ut siktelse mot statsviterens kone, identifisert som Klara K, for medvirkning til spionasje, opplyser tysk påtalemyndighet.

Ekteparet skal ha pleid nær omgang med flere tyske toppolitikere. Kringkasteren ARD sier at mannens tankesmie var Hanns Seidel-stiftelsen, som står det bayerske kristendemokratiske partiet CSU nær.

