Uvaksinerte får ikke reise med fly i Pakistan

Pakistan er inne i en fjerde smittebølge, og den siste tiden er det registrert flere smittede enn på tre måneder.

En talsmann for helsedepartementet sier at tiltaket er innført for å få folk til å vaksinere seg mot koronaviruset. Han sier at motvilje mot å vaksinere seg er et problem som myndighetene sliter med.

Den nye smittebølgen som drives fram av deltavarianten, har lagt stadig større press på Pakistans fra før svake helsevesen.

I det siste døgnet er det registrert 5.026 nye tilfeller, det høyeste siden april. Over 1 million mennesker er smittet hittil, og mer enn 23.000 mennesker har dødd av viruset.

