Over 4.000 nye koronasmittede i Tokyo

utenriks

Japanske myndigheter forlenget fredag unntakstilstanden for Tokyo, som for tiden er vertskap for sommer-OL, til 31. august og utvidet den til å omfatte flere nabokommuner.

Myndighetene setter sin lit til at befolkningen beskytter seg ved å holde seg hjemme og vaksinere seg, og forsøker å unngå harde nedstengninger.

Regjeringens øverste koronarådgiver advarer mot at helsevesenet i landet kan bli overbelastet på grunn av deltavarianten og de raskt økende smittetallene.

Den nye rekorden lørdag er på 4.058 tilfeller. Torsdag ble det registrert 3.865 tilfeller og dagen før 3.177.

(©NTB)