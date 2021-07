Kraftig issmelting på Grønland

utenriks

Så langt i år har 100 milliarder tonn is smelter på den arktiske øya, noe som er mye mindre enn rekordåret 2019, men avsmeltningen skjer over et større område, viser oversikten til Polar Portal.

Det har vært rekordvarmt i området de siste dagene med om lag 20 grader, melder The Guardian.

Tirsdag smeltet 8,5 milliarder tonn is fra overflaten, men ytterligere 8,4 milliarder tonn gikk tapt torsdag. Tirsdagens issmelting er nok til å dekke delstaten Florida med 5 centimeter vann, ifølge avisen.

Når snøen fra vinteren smelter, blir isens mørkere kjerne eksponert og smelter. Vannet renner ut i havet og bidrar til at havnivået stiger.

– Det er et svært høyt nivå av issmelting og vil trolig endre Grønlands overflate, fordi det kommer til å være en veldig sterk driver for framtidig smelting og dermed økt havnivå, sier isbreekspert Marco Tedesco ved Columbia University som også er forsker ved Nasa.

I 2019 tapte Grønland 500 millioner tonn is og smeltevann, noe som bidro til 40 prosent av havstigningen i det året, det meste på ett enkelt år siden satellittregistrering startet i 1978.

(©NTB)