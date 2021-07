EU ber medlemslandene hjelpe Litauen håndtere migrantbølge

utenriks

Regjeringen i Litauen mener at det er Hviterussland som organiserer strømmen av migranter, blant annet fra Midtøsten og Afrika, som gjengjeldelse for at hviterussiske regimekritikere får eksil i nabolandet.

Hviterussland har tidligere varslet mottiltak mot EU-sanksjoner.

– Denne uakseptable bruken av mennesker for politiske formål må stoppe, sier kommissær for innenrikssaker, Ylva Johansson, i et brev til innenriksministrene i unionen.

Hun sier at første prioritet er å hjelpe Litauen med å sikre grensene mot Hviterussland. Hun ber alle medlemsland bidra til dette arbeidet.

Rekordmange

Tidligere denne uken kom det over 200 migranter på en enkelt dag. Så langt i år har over 3.000 krysset grensen, mot 81 i hele fjor. Litauen deler en grense mot Hviterussland som er 680 kilometer lang.

Regjeringen i Vilnius hevder at regimet i Minsk også arrangerer flygninger fra Irak for så å lede migrantene over grensen til Litauen.

De mange ulovlige migrantene skaper reaksjoner i Lituanen. Flere hundre demonstranter samlet seg torsdag foren regjeringsbygningen i Vilnius for å protestere mot beslutningen om å plassere migrantene i leirer i grenseregionen Dieveniskes.

Protester

Det har vært flere lokale demonstrasjoner i området og forsøk på å sabotere byggingen av mottak.

– Vårt mål og vår plikt er å få disse menneskene tilbake til sine egne land så fort som mulig. For å få til det, må vi raskt få dem plassert i mottak og sette i gang asylbehandlingen, sier innenriksminister Agne Bilotaite.

EUs grensestyrke Frontex skal sende 36 vakter til Litauen for å forsterke grensekontrollen. Kommisjonen bidrar med 12 millioner euro til dette arbeidet.

(©NTB)