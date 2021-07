Google og Facebook innfører vaksinekrav for ansatte

utenriks

I en epost til Googles mer enn 130.000 ansatte over hele verden opplyser administrerende direktør Sundar Pichai at målet nå er å ha mesteparten av arbeidsstyrken tilbake fra 18. oktober. Planen var opprinnelig at det skulle skje fra 1. september.

Årsaken er den mer smittsomme deltavarianten av covid-19 som fører til økte smittetall og flere sykehusinnleggelse i hele verden.

Når Googles kontorer åpnes for fullt, må alle som jobber der være vaksinert.

Først i USA

Kravet blir først innført ved hovedkontoret i Mountain View i California og andre avdelinger i USA, før det blir utvidet til mer enn 40 andre land der Google her kontor.

Innføringen vil tilpasses lokale forhold som tilgang på vaksiner, opplyser selskapet.

– Jeg håper disse tiltakene vil betrygge alle sammen når kontorene åpner igjen, sier Pichai.

Google har utbetalt lønn til ansatte som ikke har kunne utføre sin jobb hjemmefra og hjulpet ansatte med å få tilgang på vaksiner, ifølge Pichai.

Også Facebook krever vaksine

Kort tid etter Googles kunngjøring onsdag opplyste Facebook at kun vaksinerte medarbeidere er velkomne tilbake til kontorene i USA.

– Vi kommer til å kreve at alle som kommer på jobb ved kontorene i USA, er vaksinert, sier visepresident for HR Lori Goler til nyhetsbyrået AFP.

– Vi vi ha en prosess for dem som av medisinske eller andre grunner ikke kan vaksineres, og vi vil evaluere vår tilnærming i andre regioner etter hvert som situasjonen utvikler seg, uttaler Facebooks personalansvarlig.

Google og Facebook var blant de internasjonale selskapene som sendte folk hjem fra kontorene tidlig i fjor for å minske risikoen for at deres ansatte ble koronasmitte.

