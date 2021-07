Google innfører vaksinekrav og utsetter returen til kontoret

utenriks

I en epost til Googles mer enn 130.000 ansatte over hele verden opplyser administrerende direktør Sundar Pichai at målet nå er å ha mesteparten av arbeidsstyrken tilbake fra 18. oktober. Planen var opprinnelig at det skulle skje fra 1. september.

Årsaken er den mer smittsomme deltavarianten av covid-19 som fører til økte smittetall og flere sykehusinnleggelse i hele verden.

Når Googles kontorer åpnes for fullt, må alle som jobber der være vaksinert. Kravet blir først innført ved hovedkontoret i Mountain View i California og andre avdelinger i USA, før det blir utvidet til mer enn 40 andre land der Google her kontor.

Kort tid etter Googles kunngjøring onsdag opplyste Facebook at koronavaksine blir obligatorisk for alle deres ansatte i USA.

