Biden påbyr munnbind for uvaksinerte offentlig ansatte

utenriks

Det kunngjorde Det hvite hus torsdag. De nye kravene gjelder for 4 millioner ansatte og innleide arbeidere i føderal offentlig sektor i USA.

Alle vil bli bedt om å oppgi vaksinasjonsstatus. De som ikke er fullvaksinert, må bruke munnbind på jobb, holde fysisk avstand fra kolleger og la seg teste en eller to ganger i uka.

President Joe Biden vil dessuten be forsvarsdepartementet Pentagon vurdere å føre koronavaksiner opp på lista over påbudte vaksiner for medlemmer av det amerikanske forsvaret. Han vil også be lokale myndigheter om å lokke skeptikere med en utbetaling på 100 dollar dersom de lar seg vaksinere.

Tidligere har blant andre delstatene New York og California stilt krav om at offentlig ansatte må vaksinere seg. I hele USA er så langt rundt 60 prosent av befolkningen fullvaksinert.

Bidens nye krav vil imidlertid garantert møte motstand. I USA pågår en intens politisk debatt om i hvilken grad myndighetene kan tvinge folk til å følge helseråd.

