Gravide lever et farlig liv i koronaherjede Brasil

utenriks

– Mange tør fortsatt ikke å bli vaksinert fordi de er redde for vaksinen, sier lege Adriana Graca til nyhetsbyrået TT.

Etter to vanskelige fødsler håpet 33 år gamle Vanessa de Oliveira Silverio fra São Josè at det ville bli lettere den tredje gangen, både for henne og babyen hun bar. Men sent i svangerskapet begynte hun å føle seg dårlig og utviklet stygg hoste. Covid-testen var positiv, og snart hadde den vordende trebarnsmoren problemer med å puste.

– Hun var veldig redd for å dø, forteller ektemannen Douglas Silverio, og 10. mars ble datteren Maria Helena født med akutt keisersnitt.

Da Maria tok sine første åndedrag, lå mamma Vanessa intubert i en sykehusseng og sov. Hun våknet aldri og fikk aldri gleden av å møte sin nyfødte datter. Igjen satt ektemannen Douglas Silverio med tre morløse barn.

Redd for vaksinering

Vanessas død er et av mange tilfeller, og brasilianske forskere og leger er bekymret for utviklingen. Sykehuset i Rio de Janeiro, der legen og gynekologen Adriana Graca jobber, tar seg av de vanskeligste sakene. Nylig tok de seg av en kvinne gravid i 28. uke som var i svært dårlig form. Hun var ikke vaksinert mot korona og fikk pusteproblemer.

– Jeg informerer om vaksinen og oppfordrer alle kvinner jeg møter på jobb, til å bli vaksinert, sier Graca.

Ifølge gynekologen er flere kvinner mer redd for vaksinen enn selve sykdommen.

– De er redde for at de skal føle seg dårlige og bli syke av vaksinen. Jeg forteller dem at det ikke er vaksinen, men covid som dreper, sier hun oppgitt.

Farlig informasjon fra myndighetene

Rundt 10 prosent av gravide koronasmittede i Brasil dør. Til sammenligning er dødsraten blant resten av befolkningen på kun 2 prosent, ifølge tall fra brasilianske helsemyndigheter.

Flertallet av gravide som dør av viruset, har heller ingen risikofaktorer eller andre underliggende sykdommer som øker risikoen for dødsfall, viser en forskningsstudie fra det brasilianske folkehelseinstituttet Fiocruz.

Tidligere har brasilianske myndigheter gått ut og frarådet friske gravide mot å vaksinere seg, da de ikke ble ansett som en risikogruppe. Det har kun forverret situasjonen.

For et par uker siden ble regjeringen tvunget til å snu etter at sjokktall viste hvor mange gravide som har dødd av sykdommen så langt i pandemien. Nå anbefales det at alle gravide over 18 år vaksinerer seg.

Smittsom variant

Det er flere grunner til at situasjonen i Brasil har blitt så alvorlig, ifølge epidemiolog Jesem Orellana fra Fiocruz.

– Den største faktoren er at mange i utgangspunktet fikk inntrykk av at covid-19 ikke var en spesielt alvorlig sykdom, forklarer Orellana.

– En annen faktor er regjeringens nonchalante og uorganiserte strategi for å bekjempe pandemien.

En annen grunn er spredningen av gammavarianten av koronaviruset, som først ble oppdaget i den brasilianske regnskogen i Amazonas, ifølge Oswaldo Cruz-stiftelsen.

Svarte kvinner hardere rammet

Kvinner fra den svarte befolkningen og urbefolkningen i Brasil er spesielt utsatt for korona, ifølge Orellana.

– Det er ingen tvil om at disse marginaliserte gruppene har blitt hardere rammet enn hvite kvinner som har bedre økonomi og større tilgang til helsehjelp og andre ressurser, sier han.

Svarte mennesker har i stor grad vært mer utsatt for koronasmitte rundt om i verden enn andre etnisiteter, og forskere ved Harvard University har funnet at risikoen for at svarte kvinner dør av korona, er tre ganger så høy som for hvite og asiatiske menn.

I Brasil representerer svarte kvinner 27 prosent av befolkningen, og de er den sosiale gruppen som har blitt hardest rammet av sykdommen. Situasjonen var dyster allerede før pandemien, hvor de var samfunnsgruppen som i størst grad ble utsatt for menneskerettighetsbrudd i landet, ifølge stiftelsen Oxfam.

Urettferdigheten varier veldig avhengig av hvor du bor i Brasil.

– Det er veldig frustrerende, sier Orellana.

– De fleste av dødsfallene kunne vært unngått.

(©NTB)