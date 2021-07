Mann pågrepet for skyteepisode i Stockholm der to barn ble såret

utenriks

Mannen forsøkte å stikke av da politiet kom og prøvde å kjøre over en politibetjent under pågripelsen. Han er dermed også mistenkt for drapsforsøk på politimannen, skriver Expressen.

Påtalemyndigheten har så langt ikke kommentert pågripelsen.

Det var lørdag kveld 17. juli at to barn, en fem år gammel jente og hennes seks år gamle bror, ble truffet i beina av skudd. Skyteepisoden skjedde i Flemingsberg sør i Stockholm.

I alt ni personer har ble pågrepet i forbindelse med skytingen, men de ble senere løslatt. Blant alle de pågrepne er det koblinger til organisert kriminalitet, og de regnes fortsatt som mistenkte i saken.

Hendelsen førte til sterke politiske reaksjoner i Sverige.

(©NTB)