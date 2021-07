USA beholder innreiserestriksjoner

utenriks

Begrunnelsen er et ønske om å bremse spredningen av deltavarianten av koronaviruset.

– Den mer smittsomme deltavarianten sprer seg både her og i utlandet, sier talsperson Jen Psaki i Det hvite hus.

USA har hatt begrensninger på innreise fra Kina, EU, Storbritannia og Iran i over et år. Innreisebegrensninger for reisende fra Brasil, India og flere andre land ble innført senere i pandemien.

I juni lettet EU på innreisebegrensningene for amerikanere. EU har oppfordret USA til å gjennomføre tilsvarende liberaliseringer.

