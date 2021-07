Stigende dødstall i Indonesia til tross for at smitten avtar

utenriks

Det siste døgnet ble det registrert 28.228 nye koronatilfeller i Indonesia. Det betyr at totalt 3,2 millioner mennesker i Indonesia har blitt smittet av det dødelige viruset.

Så langt i pandemien har totalt 84.766 mistet livet i landet 1.487 av dem døde det siste døgnet.

Men det ser ut til å lysne, for det siste døgnet ble også 40.374 personer friskmeldt for covid-19. Det er en ny dagsrekord.

President Joko Widodo sa søndag at dette var et tegn på at pandemien er under kontroll i landet, ettersom antall sykehusinnleggelser og smittede synker.

Indonesia forlenger sin delvise nedstenging en uke, men letter på restriksjonene for bedrifter, slik at de kan gjenoppta driften med begrenset kapasitet.

Valget om å forlenge restriksjonene til tross for en synkende smittetrend kommer etter at Verdens helseorganisasjon WHO anbefalte Indonesia å stramme inn i forrige uke.

