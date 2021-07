Tallet på omkomne stiger kraftig i India

utenriks

Store nedbørsmengder har falt over vestkysten av India siden torsdag, og meteorologene har varslet mer regn i dagene som kommer.

I delstaten Maharasthra, der storbyen Mumbai ligger, er det funnet 149 omkomne, blant dem 40 i et stort jordskred som rammet landsbyen Taliye torsdag.

Også to andre landsbyer sør for Mumbai er rammet av jordskred, som krevde minst tolv liv.

Nærmere 100 mennesker er fortsatt savnet etter skredene og redningsmannskaper kjemper en desperat kamp i håp om å finne noen av dem i live.

Steg 6 meter

I deler av Chiplun-distriktet steg vannstanden med hele 6 meter torsdag, etter at det hadde regnet sammenhengende i 24 timer. Veier og boliger står under vann, og åtte covid-19-pasienter døde da sykehuset de var innlagt på mistet strømforsyningen og pustemaskinene stanset.

Delstaten Goa lenger sør opplever også den verste flommen på nesten 40 år og flere store elver har gått ut over sine bredder og lagt store områder under vann.

Livredde mennesker har i dagevis søkt tilflukt på hustak, men det er hittil bare meldt om én omkommet i Goa.

Delstaten Karnataka, som ligger enda lenger sør, kjemper også mot flomvann etter flere dager med kraftig monsunregn og ni mennesker er til nå bekreftet omkommet. Ytterligere fire er savnet, ifølge lokale talsmenn.

Klimaendringer

Indiske meteorologer har sendt ut rødt farevarsler for flere regioner, som kan vente store nedbørsmengder også de kommende dagene.

Ifølge Potsdam Institute for Climate Impact har klimaendringene bidratt til kraftigere monsunregn i India, noe som får alvorlige følger for matproduksjonen og økonomien i et land som er hjem for nesten en femdel av verdens befolkning.

Klimaforskeren Roxy Koll, som er tilknyttet Indian Institute of Tropical Meteorology, er ikke overrasket over årets flom.

– Vi har alt sett en tredoblet økning av ekstremt regn som forårsaker flom i India, sier han.

