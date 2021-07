Snøleopard i USA koronasmittet

utenriks

Den ni år gamle snøleoparden Ramil ble testet etter at dyrepasserne la merke til at han hostet og hadde rennende nese. Testen bekreftet at Ramil var smittet, opplyser dyrehagen.

Snøleoparden har ikke andre symptomer. Ramil deler innhegning med en snøleopard hunn og to amurleoparder, som alle antas å ha vært eksponert for viruset. Dyrene er satt i karantene og området deres er stengt for publikum.

I januar ble en gruppe på åtte gorillaer smittet av en dyrepasser i dyrehagens safaripark, som er et separat anlegg noen mil unna San Diego Zoo. Det var det første kjente tilfellet av smitte blant aper. alle gorillaene ble friske igjen.

Dyrehagen fikk flere doser eksperimentell vaksine for dyr tidligere i år. Snøleoparden Ramil er ikke blant dyrene som fikk denne vaksinen.

