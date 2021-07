Koronabølge i Sørøst-Asia krever mange liv

utenriks

India, som har mer enn 1,4 milliarder innbyggere, har hatt aller flest koronadødsfall i hele Sørøst-Asia gjennom pandemien.

Under smittetoppen i mai rapporterte India et ukesnitt på 3 koronadødsfall per million innbygger, ifølge Our World in Data. Siden har dødstallet fortsatt å synke. Det antas likevel å være store mørketall i India, hvor testkapasiteten har vært lav.

Men i Indonesia, Myanmar og Malaysia har dødsfallene økt kraftig siden slutten av juni. Denne uken var snittet henholdsvis på 4,4, 4,3 og 4,1 per millio innbygger.

Helsevesenet i flere sørasiatiske land i sliter med å håndtere alle l koronapasientene som trenger akutt hjelp.

Dødssyke korridorpasienter

Da 38 år gamle Eric Lam ble innlagt på sykehus med korona i juni i den malaysiske delstaten Selangor, episenteret for landets smitteutbrudd, var det ingen ledige senger.

Han var likevel heldig, for selv om korridorene på sykehuset var fylt av pasienter, var situasjonen mye verre på andre sykehus i regionen hvor flere ble behandlet på gulv eller bårer.

Lam husker enda godt hvordan en maskin like ved ham kontinuerlig pep, og at han lurte på hva det var. Det tok to timer før en sykepleier skrudde av lyden. Senere fikk han vite at pasienten som lå der hadde dødd.

Han var selv en av de heldige. Etter at hans egen tilstand forverret seg ble han lagt i respirator på akuttavdelingen til tross for at de hadde nådd kapasiteten. Etter tre uker ble han bedre, og for to uker siden ble Lam utskrevet fra sykehuset.

Lykken er bittersøt. Selv har han mistet både faren og svogeren til den dødelige sykdommen, og en annen bror kjemper for livet på akuttavdelingen.

– Jeg føler jeg har fått en ny sjanse til å leve, sier Lam.

India ble en lekse

En rekke faktorer har bidratt til den nye smitteøkningen sørøst i Asia. Flere er lei av å leve under strenge koronatiltak og har latt forholdsregler glippe. Vaksinasjonsraten er lav, og deltavarianten, som først ble oppdaget i India, sprer seg raskt.

– Dersom folk følger de grunnleggende reglene om å vaske hendene, bruke munnbind, holde avstand og bli vaksinert, vil vi se en nedgang i smittetall de neste par ukene, sier krisekoordinator for Asia og Stillehavet, Abhishek Rimal, i Røde Kors.

Likevel har ikke Malaysias nedstenging redusert de daglige smittetallene enda. Landet, med over 32 millioner innbyggere, hadde over 10.000 nye smittetilfeller 13. juli. Siden den gang har de forblitt høye.

India har blitt en lekse for mange, og flere land har strammet inn på koronarestriksjonene.

– Mennesker i denne regionen er forsiktige fordi de har sett det verste rett foran øynene sine med mer enn 400.000 smittetilfeller per dag i India. De vil ikke at det skal gjenta seg her, forklarer Rimal.

Oksygenmangel i Indonesia

Det tar fortsatt tid før strenge tiltak virker. Indonesia registrerte torsdag sitt høyeste dødstall i pandemien, med 1.449 døde på en dag.

I begynnelsen av juni hadde landet rundt 8.000 smittetilfeller i døgnet. Nå er det mer enn 50.000. Men med få som tester seg, antas det faktiske tallet å være mye høyere.

Da indonesiske sykehus gikk tom for oksygen, trådte regjeringen inn og beordret produsenter til å flytte produksjonen fra industrielle formål og vie 90 prosent til medisinsk oksygen, opp fra 25 prosent.

Men selv om produksjonen er tilstrekkelig, sliter landet med distribusjonen. Flere sykehus mangler oksygen etter av behovet femdoblet seg fra 4.000 tonn om dagen til over 2.000 tonn.

Flere er også bekymret for at Sinovac-vaksinen fra Kina er mindre effektiv mot deltavarianten, og både Indonesia og Thailand planlegger å gi helsearbeidere en ekstra dose av en annen vaksine.

Kritisk situasjon i Myanmar

I Myanmar har militærkuppet i februar, som har ført til en bølge av protester og voldelig politisk konflikt, ødelagt det offentlige helsevesenet.

Siden starten av juli har dødstallene skutt i været, og det antas at det er store mørketall av både koronatilfeller og drepte i konflikten i landet.

Den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen Asean har varslet at situasjonen kun vil forverres de neste ukene på grunn av akutt oksygen- og medisin mangel, lav testkapasitet, få vaksinerte og et overbelastet helsesystem.

– Regimets konfiskering av oksygen og angrep på helsearbeidere og fasiliteter siden kuppet har ført til manglende tiltro til helsevesenet. Risikoen er at krisen blir en katastrofe, advarte organisasjonen.

Nekter for overfylte gravplasser

Regimet i Myanmar gikk nylig hardt ut mot meldinger i sosiale medier om at gravlundene i Yangon var overfylte og ikke klarte å håndtere de mange døde. Dermed bekreftet de også at sykehusene slet og at mange mennesker døde hjemme.

Cho Tun Aung, avdelingsleder for tilsynet av kirkegårdene, fortalte den militærdrevne nyhetskanalen Mywaddy at 350 arbeidere har jobbet døgnet rundt siden 8. juli for å sikre kremering og begravelser av mennesker på Yangons sju største gravplasser.

Han fortalte at de på én dag kremerte og gravla 1.200 mennesker, inkludert 1.065 som hadde dødd hjemme av viruset, og 169 som hadde dødd på sykehuset.

– Vi jobber i tre turnuser natt og dag for å gravlegge alle som har dødd, det er tydelig at det ikke er et så stort problem som hevdet på Facebook, sa han.

Det finnes ingen offisielle vaksineringstall i Myanmar, men ut ifra antall tilgjengelige vaksinedoser antas det at kun 3 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

