Høye koronadødstall i Sørøst-Asia

India, som har mer enn 1,4 milliarder innbyggere, har hatt aller flest koronadødsfall i hele Sørøst-Asia gjennom pandemien.

Under smittetoppen i mai rapporterte India et ukesnitt på 3 koronadødsfall per million innbygger, ifølge Our World in Data. Siden har dødstallet her fortsatt å synke.

Men i Indonesia, Myanmar og Malaysia har dødsfallene økt kraftig siden slutten av juni. Onsdag var ukesnittet henholdsvis på 4,4, 4,3 og 4,1 per millioner innbygger.

Indiske myndigheter har avvist et nytt studie som hevder at landet har opptil ti ganger flere koronadødsfall enn det som er offisielt registrert.

