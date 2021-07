FN varsler akutt vannkrise i Libanon

utenriks

– Over 4 millioner mennesker, blant dem 1 million flyktninger, er i umiddelbar fare for å miste tilgangen til rent vann i Libanon, ifølge Unicef.

Vann- og elektrisitetsmangel, kombinert med økonomisk krise, valutakrise og kraftig prisvekst, gjør at stadig flere ikke lenger greier å skaffe seg det vannet de trenger.

– Unicef anslår at de fleste vannpumpene i landet vil stanse opp i løpet av de neste fire til seks ukene, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

Libanesiske pund, som i årevis var knyttet opp mot amerikanske dollar, har i løpet av de siste 18 månedene mistet 90 prosent av sin verdi.

Mangler strøm og drivstoff

Elektrisitet er de fleste steder nå bare tilgjengelig i 1 av døgnets 24 timer, og behovet ut over dette må dekkes ved hjelp av bensin- og dieseldrevne aggregat.

Mangel på drivstoff, og kraftig prisstigning på drivstoff, har gjort at også aggregatene nå vil stanse opp. Køene utenfor landets bensinstasjoner er endeløse, og enkelte overnatter i bilene sine i håp om å få noen dråper i tanken.

Helsekrise

Helsesektoren i landet er også i akutt krise som følge av elektrisitetsmangel, og det er også mangel på livsnødvendig utstyr, legemidler og oksygen til bruk i behandlingen av covid-19-pasienter.

– De fleste sykehusene i landet er i ferd med å gå tom for drivstoff, og noen har bare nok forsyninger til et par dager, sier Suleiman Haroun, sjef for en sammenslutning av klinikker og sykehus i landet.

Noen av de minste sykehusene har alt måttet stenge dørene for nye pasienter, forteller han.

Drøyt 550.000 har fått påvist koronasmitte i Libanon, der det offisielle dødstallet nærmer seg 8.000. Det fryktes imidlertid at mørketallene er store, ikke minst blant landets mange syriske og palestinske flyktninger.

(©NTB)