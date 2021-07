Kina sjokkert over WHOs plan om å studere hvor koronaviruset kom fra

utenriks

Det opplyste viseminister for landets helsekommisjon, Zheng Yixin, torsdag.

I forrige uke uttalte WHO at det er for tidlig å utelukke eventuelle koblinger mellom pandemien og en lekkasje av koronavirus fra et kinesisk laboratorium.

Zheng avviser teorien om at viruset skal ha kommet fra et laboratorium og kaller det et rykte som strider mot både vitenskap og sunn fornuft.

Han sier at laboratoriet i Wuhan, byen der de første kjente tilfellene av koronaviruset ble påvist mot slutten av 2019, ikke har noen virus som kan infisere mennesker direkte.

Han sier også at Kina har kommet med gjentatte oppklaringer og at landets myndigheter ikke godtar WHOs plan om å fortsette undersøkelsene.

