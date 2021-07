Ingen fysisk skadd i gisseldrama i svensk fengsel

utenriks

Gisseldramaet i et høysikkerhetsfengsel i Hällby utenfor Eskilstuna varte i ni timer og endte onsdag kveld med at de antatte gjerningspersonene overga seg uten dramatikk.

Politi, innsatsstyrken og helsepersonell rykket ut i stort antall til fengselet da de to drapsdømte innsatte barrikaderte seg i et vaktrom i like før klokka 12.30. De hadde tatt to fengselsbetjenter som gisler og dekket til overvåkingskameraene.

– Ganske udramatisk

Gislene var en mann og en kvinne på rundt 25 og 30 år, og politiet forsøkte å overtale de innsatte til å slippe dem fri.

I 19-tiden slapp mannen ut i bytte mot 20 pizzaer som politiet hentet på en lokal pizzeria. To og en halv time senere var også kvinnen sluppet fri.

– Slik jeg forstår det, var det ganske udramatisk, men det tok en stund å bli enige om hvordan det skulle skje. De slapp det andre gisselet før de ga helt opp, sier den svenske kriminalomsorgens stabssjef Jörgen From Nordin til nyhetsbyrået TT.

Truet med våpen

De to gisseltakerne truet de ansatte med et stikkvåpen, ifølge Aftonbladets kilder var det hjemmelagde våpen laget av barberblader festet til tannbørster.

Ifølge svenske medier krevde de først å få et helikopter, men etter forhandlinger ba de i stedet om å få 20 kebabpizzaer levert til de innsatte på avdelingen.

– Siden var det aldri noen nye krav eller sånt, sier From Nordin, som vil vente med å uttale seg om et eventuelt motiv eller en plan.

Én vikar

De to gisseltakerne ble pågrepet og brakt til politihuset i Eskilstuna, rundt ti mil vest for Stockholm, og politiet avviklet innsatsen ved fengselet. De to er siktet for to tilfeller av bortføring.

Mannen og kvinnen som ble tatt til fange, har det etter omstendighetene bra. En av dem er en erfaren og utdannet fengselsbetjent, mens den andre er vikar.

– Gleden med det her er jo at det har gått bra og at ingen har blitt skadd. Nå får de reise hjem til sine familier, sier politiets talsperson Stefan Wickberg.

Krisehjelp

Kriminalomsorgen opplyser at de ble relativt godt behandlet under gisselsituasjonen og at de tas hånd om og får krisehjelp.

Nesten hver tredje fengselsbetjent i Sverige er ufaglært og deltidsansatt, og det er lenge blitt advart om overfylte fengsler og et økt trusselbilde mot personalet, ifølge SVT.

Foreløpig er det ifølge kriminalomsorgen ingenting som tyder på at gisseldramaet kunne skje på grunn av bemanningsproblematikk eller overbelegg.

– Og det er ingenting som tyder på at noen av betjentene har handlet feilaktig, sier From Nordin.

Drapsdømte

Kriminalomsorgen bekreftet onsdag at de to gisseltakerne er dømt for drap.

Ifølge Expressen er begge dømt til 18 år i fengsel for hvert sitt drap. Den ene, en 30 år gammel mann, ble dømt i 2016 for å sammen med en annen mann ha drept en småbarnsfar med automatvåpen utenfor en skole.

Den andre, en 24 år gammel mann, ble dømt i 2019 for å ha drept mannen han bodde hos etter en fest. Drapet ble begått med kniv.

Gisselaksjon i 2004

Hällby-fengselet er en lukket anstalt og har den øverste sikkerhetsklassifiseringen i det svenske fengselsvesenet. Det er 98 plasser i fengselet.

I 2004 ble en ansatt tatt som gissel av to innsatte og truet med et hjemmelaget stikkvåpen. Den situasjonen løste seg da de innsatte ga opp etter seks timer med forhandlinger. Den ansatte ble ikke fysisk skadd.

