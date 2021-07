12 prosent smitteøkning globalt på en uke

utenriks

– Med denne takten ventes det at det samlede antallet smittede globalt kan passere 200 millioner i løpet av de tre kommende ukene, heter det i en uttalelse fra WHO.

Den største smitteveksten i forrige uke var i Europa og den vestlige delen av Stillehavsregionen.

Oppblomstringen skyldes nye virusvarianter, oppheving av koronatiltak og at en stor andel av verdens befolkning fortsatt er utsatt, til tross for at vaksinasjonsraten er på vei opp mange steder.

Minst 40 prosent av hvert lands befolkning bør være vaksinert innen nyttår, oppfordrer WHO.

