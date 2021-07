100 bortførte landsbyboere satt fri i Nigeria

utenriks

Tungt bevæpnede gjenger, lokalt omtalt som banditter, har lenge herjet i landets nordvestlige og sentrale deler der de har plyndret landsbyer, stjålet buskap og bortført folk mot løsepenger.

I dette tilfellet gjaldt det landsbyen Manawa, som ble stormet av væpnede menn 8. juli. De tok med seg 100 beboere, blant dem kvinner og barn, til et skjulested i en skog, opplyser en talsmann for politiet i delstaten Zamfara.

Vanligvis blir bortførte satt fri etter at bortførerne har fått løsepenger, mens bortførte medlemmer av familier som ikke har råd til å betale løsepenger, blir drept. Men denne gangen ble de bortførte satt fri uten betingelser, og gjengen som sto bak, fikk ingen betaling eller andre former for gevinst, forteller talsmannen.

En kilde med kjennskap til forhandlingene sier til AFP at bandittene gikk med på å sette fri landsbyboerne etter at politi og delstatsmyndigheter hadde forsikret om at de ansvarlige ikke skulle straffes.

Mandag ble 13 politimenn drept i samme delstat da de ble overfalt av en gjeng mens de var utstasjonert for å beskytte en landsby mot et nært forestående angrep.

(©NTB)