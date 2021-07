Smittespredningen har økt med rundt 150 prosent i Frankrike den siste uken

utenriks

– Noe sånt har vi aldri sett før, ikke med den originale koronavarianten, heller ikke med alfa, beta eller gammavariantene, sa Frankrikes helseminister Olivier Véran da han talte til parlamentet tirsdag.

Det siste døgnet har Frankrike registrert 18.000 nye smittetilfeller av koronaviruset. Infeksjonsnivået er på sitt høyeste siden mai, da landet gikk ut av sin tredje nedstenging.

Véran henvendte seg også til vaksineskeptikerne i talen sin:

– Dette er ikke tid for tvil og nøling. Å oppnå flokkimmunitet gjennom en høy vaksinedekning er den eneste måten vi har for å bli kvitt korona en gang for alle.

