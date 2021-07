Fengslet venn av Aung San Suu Kyi døde av covid-19

utenriks

Nyan Win var en ledende politiker og tidligere talsmann for Suu Kyis parti NLD. Han ble arrestert samtidig med en rekke andre partitopper noen uker etter kuppet i Myanmar i februar.

Han satt fengslet i det beryktede Insein-fengselet i utkanten av Yangon, men ble tirsdag overført til byens hovedsykehus, forteller en sykehuslege til nyhetsbyrået DPA. 78-åringens tilstand var kritisk da han ankom sykehuset.

– Covid-19-situasjonen i Yangon er svært ille, særlig for eldre som sitter i fengsel. Vi er lei oss på hans vegne, sier legen. Ifølge militærjuntaen som styrer landet, har pandemien krevd 5.000 liv.

Nyan Win skal ha hatt diabetes og nyreproblemer. En slektning sier han led mye før han døde.

– Militæret er ansvarlige for alt som har skjedd, sier slektningen til nyhetsbyrået Myanmar Now.

Aung San Suu Kyi ble fjernet under kuppet og sitter for tiden i husarrest. Hun er blant annet anklaget for korrupsjon.

