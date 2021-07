SOHR: Droneangrep mot Iran-støttet milits på grensen mellom Irak og Syria

utenriks

En Iran-støttet militsgruppe sto bak transporten, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Den ble angrepet like etter at den krysset grensen til Irak fra den syriske Deir al-Zor-provinsen.

Angrepet er det andre i sitt slag på mindre enn en måned, ifølge SOHR. Et kjøretøy ble ødelagt og minst en person, sjåføren, ble drept.

Det statlige syriske nyhetsbyrået SANA melder på sin side at kjøretøyet var lastet med mat og at ingen ble drept. Amerikanske myndigheter har ikke kommentert angrepet.

