DPA: Nato har avsluttet Afghanistan-oppdraget

utenriks

Det er fortsatt soldater fra Nato-land i Afghanistan, blant annet fra USA og Tyrkia, men etter hvert som stadig flere er blitt trukket ut, står de nå under sine respektive lands nasjonale kommando, opplyser kildene.

Dermed er det blodigste militære oppdraget i alliansens historie over. Det er blitt avgjort å ikke offisielt erklære avslutningen, noe som har å gjøre med at den operative planen fortsatt formelt gjelder, ifølge DPA.

USA invaderte Afghanistan i etterkant av terrorangrepene 11. september 2001, og utløste for aller første gang Natos klausul om at et angrep på ett av medlemslandene er et angrep på alle. Dermed fikk landet følge av andre Nato-medlemmer i militæroperasjonen.

