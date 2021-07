Canada åpner for vaksinerte amerikanere

utenriks

Trudeau snakket torsdag med ledere for Canadas provinser, og hans kontor publiserte et referat fra samtalen. Der bemerket statsministeren at dersom den positive utviklingen i vaksinasjonsraten og generelle helsesituasjonen fortsetter, vil landet åpne grensene for ikke-essensielle reiser.

– Canada vil kunne ønske velkommen fullvaksinerte tilreisende fra alle land innen begynnelsen av september, heter det i referatet.

Der vises det også til samtaler med USA om gjenåpningsplanene, og Trudeau antydet at «vi kan forvente å begynne å tillate innreise for fullvaksinerte amerikanske borgere og fastboende inn i Canada fra midten av august for ikke-essensielle reiser».

(©NTB)