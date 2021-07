utenriks

Det har vært usikkerhet knyttet til hvorvidt koronavaksinene er effektive i å bygge immunitet mot muterte virus som deltavarianten. Onsdag sa EMA at minst to vaksinedoser må til for å være maksimalt beskyttet mot smitten.

Legemiddelverket oppfordret europeiske land til å få fart på vaksineringen med dose to, slik at flere blir fullvaksinerte før en potensiell fjerde smittebølge skylder over Europa.

Deltavarianten av koronaviruset har så langt blitt påvist i over 100 land.

