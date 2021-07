WHO: Grådig om rike land kjøper opp vaksiner for tredje dose når andre lider

utenriks

Uttalelsen kommer samtidig som deltavarianten av koronaviruset er i ferd med å dominere det globale smittebildet.

Ifølge WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus vil «grådigheten» som utspiller seg i verden nå, føre til en global skam over nedprioriteringen av verdens svakeste under pandemien, melder Reuters.

WHO skjelte også ut vaksineprodusenter som prioriterer tilbud for de såkalte tredje «boosterdosene» framfor første og andre doser til helsepersonell og eldre mennesker i fattigere nasjoner som er helt uvaksinerte.

Uenig i behovet for «boost»

Helseorganisasjonens eksperter bestrider behovet for en ekstra dose til personer som er fullvaksinert.

– Per nå er det ingen vitenskapelige bevis som tyder på at boostere er nødvendig, sa WHOs sjefforsker Soumya Swaminathan.

Swaminathan sa at WHO vil komme med anbefalinger om boosterdoser hvis det er behov for det, men at slike råd «må baseres på vitenskapen og dataene, ikke på at enkeltbedrifter erklærer at vaksinene nå skal administreres som en boosterdose».

Ut mot vaksine-nasjonalisme

På spørsmål om når pandemien ville ende, svarte WHO-sjefen at verden har verktøyene til å stanse den, men at vaksine-nasjonalisme har forlenget den.

Ifølge WHO-sjefen er det kontraproduktivt å rulle ut boosterdoser samtidig som viruset tar utallige liv andre steder i verden, og flere land mangler vaksiner til å beskytte sitt helsepersonell.

I Afrika alene er det en akutt mangel på over 700 millioner vaksinedoser. Det er også mangel i India, som er svært hardt rammet av pandemien.

Ifølge WHO har deltasmitte nå blitt påvist i 104 land.

(©NTB)