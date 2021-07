Vaksine mot hepatitt C er på vei

utenriks

Den britiske professoren ble i fjor tildelt Nobelprisen i medisin sammen med amerikanere Harvey J. Alter og Charles M. Rice for å ha oppdaget hepatitt C-viruset (HCV) i 1989.

Fra sin base i Canada letter Houghton nå på sløret om utviklingen av vaksinen som skal beskytte mot hepatitt C, og sier ifølge Medical Express at den kan være i bruk i løpet av fem år.

Hepatitt C er en virussykdom som kan få et kronisk forløp med risiko for leverskade og leverkreft hos opptil 80 prosent av de smittede, hvis ubehandlet. Mange vet ikke at de er smittet fordi det kan gå mange år før symptomene utvikles.

På verdensbasis oppdages opptil 2 millioner nye tilfeller HCV-smitte hvert år, men det regnes med at rundt 70 millioner er smittebærere, de fleste av dem uten å vite det selv.

Det anslås at rundt 400.000 dør av HCV årlig.

Helsedirektoratet har som mål at Hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem i Norge og være redusert med 90 prosent innen 2023. Målet globalt er samme reduksjon innen 2030, samt å redusere dødeligheten med 65 prosent.

– Det er ingen tvil om at det kreves en vaksine for å hjelpe verden til å nå sitt ambisiøse mål, sier Houghton, som utvikler vaksinen med kolleger ved Li Ka Shing Applied Virology Institute ved universitetet i Alberta.

