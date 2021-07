Taliban sier de kontrollerer 85 prosent av Afghanistan

utenriks

Bevegelsen sier ifølge Reuters også at den kontrollerer mesteparten av landets grense mot Tadsjikistan. Talibans påstand kan ikke verifiseres fra uavhengige kilder på grunn av den kaotiske tilstanden i landet, der det pågår harde kamper i flere områder.

Ekstremistgruppa hevder å ha kontroll over 250 av landets 398 distrikter.

– Alle administrative enheter og sykehus fortsetter arbeidet i dette territoriet. Vi sikrer det, sier Delawar.

– Tvang USA ut

Han sier også at USAs tilbaketrekking var resultatet av at Taliban har brakt den afghanske befolkningen over på sin side under «islams prinsipper».

– USA var tvunget til å forlate vårt territorium, sier han.

Han føyer til at det ikke er noen avtale med USA om å ikke angripe administrasjonssentre, men sa at bevegelsen ikke vil ta dem «med makt».

Denne uka flyktet over 1.000 afghanske soldater til Tadsjikistan etter en voldsom Taliban-offensiv nord i landet.

Afghanske myndigheter har lovet å gjenerobre alle distrikter de har mistet til Taliban og har satt inn elitesoldater i håp om å stanse offensiven i nord.

Grenseovergang

Tidligere fredag ble det kjent at Taliban hadde erobret en viktig grenseovergang mot Iran.

– Islam Qala-overgangen er nå under vår fulle kontroll, og vi skal prøve å få den tilbake i drift i dag, sa Taliban-talsperson Zabihullah Mujahid til AFP.

Nyhetsbyrået AP har fått bekreftet av iranske og afghanske kilder at Taliban har tatt kontroll over grenseovergangen.

USAs president Joe Biden forsvarte tirsdag beslutningen om full tilbaketrekking fra Afghanistan, men innrømmet samtidig at det var svært lite sannsynlig at regjeringen i Kabul vil ha mulighet til å beholde kontrollen over hele landet.