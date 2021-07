Sikkerhetsrådet holder nødhjelpskorridor til Syria åpen

utenriks

Norge og Irland utarbeidet resolusjonsutkastet som ble enstemmig vedtatt i Sikkerhetsrådet i New York fredag.

Vedtaket innebærer at en livslinje for millioner av syrere opprettholdes, opplyser den norske FN-delegasjonen på Twitter.

Bistandskorridoren fra Tyrkia til Idlib, via grenseovergangen Bab al-Hawa, ville ha blitt stengt lørdag dersom ikke Sikkerhetsrådet hadde kommet fram til enighet om forlengelse.

Russland er en nær alliert av Syrias president Bashar al-Assad og mener at all nødhjelp og bistand bør kanaliseres via regimet. Landet truet derfor med å bruke vetoretten for å stenge transporten via Bab al-Hawa.

Torsdag foreslo imidlertid Russland i et resolusjonsutkast at overgangen skulle holdes åpen i seks måneder til, men etter forhandlinger i Sikkerhetsrådet gikk landet med på å holde den åpen i ett år.

Idlib-provinsen er det den siste delen av Syria som er under opprørernes kontroll. Den kontrolleres av al-Qaida-tilknyttede Hayat Tahrir al-Sham og tyrkiskstøttede opprørsgrupper.

FN og hjelpeorganisasjoner advarte på forhånd om at livsnødvendig bistand for 3,4 millioner personer i det nordvestlige Syria sto på spill dersom Bab al-Hawa-overgangen ble stengt.