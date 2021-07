Politiet mener flere titalls utlendinger står bak attentatet mot Haitis president

utenriks

– Vi har pågrepet 15 colombianere og de to amerikanere, som er av haitisk opprinnelse. Tre colombianere er drept, mens åtte andre er på fri fot, sa Haitis politisjef Leon Charles sent torsdag.

Politiet viste torsdag fram flere av de mistenkte, sammen med våpen og annet utstyr de angivelig har brukt i attentatet.

Tidligere har politiet opplyst at sju personer er drept i jakten på de ansvarlige. Situasjonen i det karibiske landet er svært spent og kaotisk.

53 år gamle Moïse ble skutt og drept av noen som tok seg inn i boligens hans i Petionville utenfor hovedstaden Port-au-Prince natt til onsdag. Også landets førstedame Martine Moïse ble såret i angrepet. Hun er sendt til Miami for behandling.

Tidligere soldater

Myndighetene har ikke lagt fram beviser for de mistenktes angivelige innblanding i attentatet, og de har ikke sagt noe om et mulig motiv.

Politisjefen sverget torsdag at jakten på de angivelige leiesoldatene vil fortsette.

– Vi vil bedre etterforskningen og letemetodene våre for å få fatt i de åtte leiesoldatene, sa han.

Ifølge Colombias forsvarsminister Diego Molano ser minst seks av de pågrepne ut til å være tidligere soldater i det colombianske forsvaret. Han har beordret politiet og forsvaret til å bidra til etterforskningen.

Spørsmål ved sikkerhetsapparatet

Både påtalemyndigheten og vanlige folk har spurt seg om hvordan det kan ha seg at presidenten, som hadde vakthold, angivelig ble drept av leiesoldater.

– Hvor var det velutstyrte politiet som passer på presidenten dag og natt? Hvorfor reagerte de ikke, spurte 28 år gamle Julia retorisk, skriver AFP.

Påtalemyndigheten kunngjorde tidligere torsdag at alle presidentens sikkerhetsvakter skal avhøres.

– Om du er ansvarlig for presidentens sikkerhet, hvor var du? Hva gjorde du for å unngå at han led denne skjebnen, spurte politimester Bed-Ford Claude torsdag.

Kaotisk

Fungerende statsminister Claude Joseph har erklært to ukers unntakstilstand etter drapet. Attentatet mot presidenten har rystet Haiti, som sliter med høy fattigdom, vold og politisk uro.

Landet har blitt stadig mer ustabilt under Moïse, som har styrt ved dekret i over et år.

Joseph har kun vært statsminister i tre måneder og skulle egentlig tre av innen kun få dager, etter at Moïse pekte ut hans etterfølger mandag.

(©NTB)