Nederland slår ned på utelivet etter kraftig smitteøkning

– Ikke noe gøy, men nødvendig, sa statsminister Mark Rutte da han fredag fortalte om de gjeninnførte tiltakene.

Allerede fra helgen må barer og restauranter stenge ved midnatt, et tiltak som vil vare store deler av sommeren. Diskoteker og klubber gjenåpnet for to uker siden, men må lørdag stenge helt.

Festivaler og andre store arrangementer der det ikke er mulig å holde trygg avstand, og uten faste plasser, forbys også.

Antallet nye smittetilfeller er på et nivå Nederland ikke har opplevd siden mai. Daglige tilfeller har steget til nesten 7.000, en sjudobling sammenlignet med for få uker siden.

