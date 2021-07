FN-utsending kaller israelske bosetninger krigsforbrytelse

utenriks

Lynk er spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene, og fredag la han fram en rapport i FNs menneskerettsråd i Genève.

Lynk viste til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og de såkalte Roma-statuttene fra 1998, som slår fast at det er en krigsforbrytelse å bosette egen befolkning i områder som er okkupert.

– Dette tvinger verdenssamfunnet til å vurdere tiltak, slo han fast.

– Det er på høy tid at man gjør det klart overfor Israel at okkupasjonen er ulovlig, og at det ikke lenger kan være kostnadsfritt for landet å trosse internasjonal lov og internasjonal opinion, sa Lynk.

Håndhever ikke

Israel bestrider beskyldningen om at bosetningene er en krigsforbrytelse eller brudd på folkeretten.

Lynk viste til en lang rekke FN-resolusjoner som slår fast at bosetningene er ulovlige, blant annet Sikkerhetsrådets resolusjon fra 23. desember 2016.

– Det er et tragisk paradoks at verdenssamfunnet er bemerkelsesverdig motvillige til å håndheve sine egne lover, sa Lynk.

Ifølge ham lever det nå 680.000 israelske bosettere i de okkuperte områdene på Vestbredden, inkludert i Øst-Jerusalem.

Ønsketenkning

– Bosetningene er motor i Israels 54 år lange okkupasjon, den lengste okkupasjonen i moderne tid. All den tid verdenssamfunnet kritiserer Israel uten å sørge for at det får konsekvenser, er det ønsketenkning å tro at okkupasjonen vil ta slutt og at palestinerne endelig får sin rett til selvstyre, sa Lynk.

Israel anerkjenner ikke FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene og har aldri gitt ham tilgang til området. Landet boikottet fredagens møte i FNs menneskerettsråd.

(©NTB)