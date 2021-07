Cuba godkjenner hjemmelaget koronavaksine

utenriks

Cubansk helsetilsyn ga nødgodkjenning til bruk av vaksinen fredag. I juni kunngjorde produsentene av Abdala at vaksinen er mer enn 92 prosent effektiv mot covid-19 etter tre doser.

Cuba har trosset amerikanske sanksjoner og blitt det første landet i Latin-Amerika og Karibia som har klart å utvikle en koronavaksine. Cuba har også utviklet en annen koronavaksine, Soberana 2.

Den gir 62 prosents beskyttelse etter to doser, ifølge cubanske helsemyndigheter. Med en tredje dose, en såkalt booster, har studier vist at Soberana er 91,2 prosent effektiv, opplyser det statlige legemiddelselskapet BioCubaFarma, ifølge Reuters.

Ikke fagfellevurdert

De cubanske studiene er ikke fagfellevurdert. Men hvis resultatene stemmer, vil Cuba føye seg inn i den lille rekken av land som har produsert koronavaksiner med en beskyttelse på over 90 prosent: USA, Tyskland og Russland – som står bak Novavax, Pfizer-Biontech, Moderna og Sputnik V.

Abdala-vaksinen er noe annerledes enn de øvrige koronavaksinene som er blitt godkjent. Den er verken en såkalt mRNA-vaksine, som vaksinene til Pfizer og Moderna, eller en vektor-vaksine som AstraZeneca og Sputnik V. Den er en såkalt protein-subenhet-vaksine, og den trenger tre doser.

Massevaksinering

Helsemyndighetene på Cuba håper at 70 prosent av innbyggerne er fullvaksinert i september og 100 prosent innen utgangen av året.

Når resultatene av testingen blir offentliggjort, kan landet også be om godkjenning fra Verdens helseorganisasjon (WHO), en prosess som kan ta måneder.

Abdala-vaksinen er oppkalt etter et dikt av den cubanske politikeren og forfatteren José Martí. Han ledet opprøret som ga uavhengighet fra Spania i 1898, ble drept under krigen, men ble senere en inspirasjon for Fidel Castros revolusjon.

