Russland vil holde nødhjelpskorridor til Idlib åpen

utenriks

Det går fram i et utkast til resolusjon i Sikkerhetsrådet, opplyser FN og diplomatiske kilder.

Det russiske utkastet er et svar på et resolusjonsutkast utarbeidet av Irland og Norge, som vil holde nødhjelpskorridoren via grenseovergangen Bab al-Hawa åpen i ett år og med mulighet for ytterligere forlengelse, sier en kilde.

Dersom ikke Sikkerhetsrådet blir enige, stenges korridoren lørdag.

Russland er en nær alliert av Syrias president Bashar al-Assad og mener at all nødhjelp og bistand bør kanaliseres via regimet.

Landet har tidligere truet med å bruke vetoretten i Sikkerhetsrådet for å stenge transporten av nødhjelp via Bab al-Hawa.

Sikkerhetsrådet skal diskutere de to resolusjonsforslagene fredag ettermiddag norsk tid.

