Flere omkom i småflystyrt ved Örebro

utenriks

– Flyet styrtet da det skulle ta av fra rullebanen. Åtte fallskjermhoppere og en flyger var om bord, opplyser Sjöfartsverkets pressesjef til Expressen.

Flere omkom i ulykken, opplyser svensk politi.

– Det er en veldig alvorlig og tragisk hendelse, sier vakthavende befal Tomas Carlsén ved redningstjenesten til TT.

Til sykehus

Lederen for brannmannskapene på stedet, Per-Ove Staberyd, opplyser til svensk TV4 at to personer er kjørt til sykehus i ambulanse.

– Det pågår livredning, sier en talsmann for Sjö- och flygräddningscentralen til TV-stasjonen.

Ifølge sjöredningsleder Emil Gustavsson begynte det å brenne i propellflyet etter at det hadde styrtet rundt 200 meter fra rullebanen.

– Flyet brant, men brannen er nå slukket av flyplassens redningstjeneste, sier han til TT.

Totalhavari

– Det betegnes som et totalhavari, sier politiets pressetalsmann Lars Hedelin til Expressen.

Heller ikke han kan si noe om skadeomfang, men opplyser at ambulanser er framme ved vraket.

– Jeg tør ikke si noe om dette akkurat nå. Personalet på plassen må først gjøre en skikkelig skadevurdering, sier han.

Alarmen gikk klokka 19.23 torsdag, men årsaken til flystyrten er ikke kjent.

Et bilde gjengitt av avisen Nerikes Allehanda viser svart røyk som stiger opp fra stedet der flyet styrtet, som kan sees fra flyplassen.