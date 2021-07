New York innfører krisetiltak mot vold med skytevåpen

utenriks

Cuomo erklærte tirsdag at vold med skytevåpen er en «katastrofesituasjon». Kriminaliteten har økt både i storbyen New York, men også ellers i USA, særlig siden pandemien nådde landet for alvor i fjor vår.

Cuomo påpekte at flere i det siste har dødd som følge av skyteepisoder enn av covid-19.

– Dette er et nasjonalt problem, men noen må trå til og ta tak i det, fordi framtida vår avhenger av det, la han til.

Smuglerenhet

Det skal opprettes et eget kontor som skal motarbeide våpenvold. Det skal samarbeide med helsemyndigheter, sosialtjenesten, fengsler, politiet og andre. I tillegg etableres en spesiell politienhet som skal bekjempe smugling av skytevåpen fra andre delstater.

New Yorks våpenlover er blant de strengeste i USA, men det er enkelt å reise til nabodelstatene Pennsylvania og New Jersey, der reglene er mindre strenge.

Cuomo kunngjorde også at det skal investeres 138 millioner dollar, tilsvarende 1,18 milliarder norske kroner, i programmer som skal virke forebyggende. 76 millioner dollar av disse midlene skal gå til å skape jobber for unge folk som er særlig utsatt.

To nye lover

Guvernøren underskrev også to nye lover.

En av dem gjør det enklere for sivile å gå til søksmål mot våpenprodusenter og -forhandlere. Produsentene har i stor grad vært unntatt straffansvar gjennom den føderale lovgivningen, men den nye loven tar tak i dette.

Den andre loven skal hindre at folk som er ettersøkt for lovbrudd, får kjøpe våpen.

I landets storbyer økte drapstallene 30 prosent i fjor, noe demokratene, som kontrollerer mange av dem, har blitt kritisert for fra republikansk hold. President Joe Biden la fram flere tiltak for å få ned våpensalget for Kongressen i juni, men motstand fra republikansk hold gjør det vanskelig å få gjennom nye føderale lover.

(©NTB)