Nedstengningen i Sydney forlenges

Innbyggerne i landets største by har allerede måttet holde seg hjemme i to uker. Onsdag ble det registrert 27 nye delta-tilfeller.

Delstatsmyndighetene i New South Wales sier at det er gjort framskritt, men at flere tiltak likevel må vedvare.

– Deltavarianten er en «game changer», den er ekstremt smittsom, sa delstatsminister Gladys Berejiklian og la til at den må utryddes.

– Vi ønsker ikke å havne i en situasjon der vi konstant skifter mellom å stenge ned og åpne opp, sa hun videre.

Det er nå ventet at nedstengningen tar slutt 16. juli.

Australia har hatt en slags nullvisjon for koronasmitte. Gjennom strategien har byer landet over blitt underlagt harde smittevernrestriksjoner i kortere perioder. I Sydney-utbruddet er det foreløpig bare registrert 357 tilfeller.

Samtidig har landets grense har vært så godt som stengt i 15 måneder. Det har gjort at australiere har kunnet leve tilnærmet normale liv pandemien gjennom, samtidig som relativt få har mistet livet som følge av covid-19.

Men det stilles spørsmål om hvor lenge landet kan holde seg isolert, både fra viruset og resten av verden. Samtidig går vaksineringen tregt i landet – kun 9 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert.

