Haitis president drept – det internasjonale samfunnet fordømmer angrepet

utenriks

En gruppe uidentifiserte personer angrep Moïses privatbolig i Petionville utenfor hovedstaden Port-au-Prince ved 1-tiden natt til onsdag.

– Presidenten ble myrdet i sitt hjem av utlendinger som snakket engelsk og spansk, sier landets fungerende statsminister Claude Joseph.

Moïse utnevnte så sent som mandag en ny statsminister, Ariel Henry. Likevel erklærer Joseph seg nå som landets leder. Han maner befolkningen til ro, samtidig som han fordømmer attentatet. Landets væpnede styrker har kontroll på sikkerhetssituasjonen, forsikrer Joseph.

Hørte mye skyting

Førstedame Martine Moïse ble såret i det samme angrepet og er innlagt på sykehus. Tilstanden hennes er foreløpig ukjent.

En nabo som bor i området, forteller til nyhetsbyrået AP at hun hørte angrepet.

– Jeg trodde det var et jordskjelv, det var så mye skyting, sier kvinnen, som ønsker å forbli anonym.

Gatene i Haitis hovedstad var onsdag morgen stort sett folketomme, bortsett fra noen som var i ferd med å plyndre noen butikker i forretningsstrøket. Politi er utplassert ved nasjonalpalasset og i det velstående Petionville-området i åsen over byen.

Nabolandet Den dominikanske republikk stengte onsdag grensen til Haiti med umiddelbar virkning.

Internasjonal fordømmelse

EU advarer mot en voldsspiral i Haiti i kjølvannet av attentatet, som blir møtt av internasjonal fordømmelse.

Det hvite hus i Washington D.C. omtaler attentatet som grusomt og tragisk, og det loves bistand fra USA til en potensiell etterforskning. Også Storbritannias statsminister Boris Johnson reagerer kraftig på angrepet, og han sier han er både sjokkert og trist over president Moïses død.

– Dette er en avskyelig handling, og jeg vil på dette tidspunktet oppfordre til ro, skriver Storbritannias statsminister Boris Johnson på Twitter.

Her hjemme omtaler utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) attentatet som rystende. Hun sender sine tanker til Haitis befolkning og til Moïses enke.

– Det er viktig at Haitis myndigheter og politikere samler seg om en vei ut av denne krisen, som kommer på toppen av en rekke utfordringer Haiti står overfor, sier Søreide i en uttalelse til NTB.

– Forverret

53 år gamle Moïse har styrt det karibiske landet siden februar 2017, men misnøyen har økt. Landet, som er det fattigste på det amerikanske kontinentet, er blitt stadig mer ustabilt under hans styre.

– Dette har gjort at den økonomiske situasjonen for landets fattige har blitt gradvis forverret allerede før Haiti ble rammet av covid-19 våren 2020, sier seniorrådgiver og Haiti-kjenner Johan Hindahl i Kirkens Nødhjelp til NTB.

Hindahl sier at situasjonen ikke vil bli noe bedre for de fattige med en ny president. Han har vært i kontakt med organisasjonens landdirektør i Haiti.

– Han fortalte at alle ansatte jobber hjemmefra, siden det kan ventes uroligheter i dag og i dagene som kommer, sier Hindahl.

Omfattende protester

Valget i Haiti i oktober 2019 ble avlyst, delvis som følge av omfattende protester mot president Moïse. Presidenten har styrt ved dekret siden hans periode utløp i februar i år og den forrige nasjonalforsamlingens periode utløp i januar i fjor.

I de siste månedene har opposisjonsledere krevd at han går av, og så sent som i forrige uke krevde FNs sikkerhetsråd at nytt valg avholdes snarest mulig.

Under Moïses styre er de dype økonomiske, politiske og sosiale problemene i landet ytterligere forverret. Lovløshet og usikkerhet. hersker, bortføring med krav om løsepenger er et stort problem, og gjengene som står bak, går i praksis fri for straff.

Fattigdom og kriminalitet

I forrige uke ble 15 mennesker, blant dem en journalist og et kvinnelig medlem av opposisjonen, drept i Port-au-Prince.

Mens orkanen Elsa herjet langs sørkysten i helgen, måtte redningstjenesten fraktes med fly og helikopter til Jacmel fordi veien kontrolleres av kriminelle bander.

Haiti deler øya Hispaniola med Den dominikanske republikk. 60 prosent av befolkningen lever på under 2 dollar dagen, mens inflasjonen øker, og mat og bensin blir dyrere.

Samtidig sliter landet med å komme på beina igjen etter et voldsomt jordskjelv i 2010 og orkanen Matthew i 2016.