Israel opphever kontroversiell lov som nekter palestinere familiegjenforening

Loven fra 2003 nekter palestinere og innbyggere i «fiendtlige land» israelsk statsborgerskap og oppholdstillatelse, også om de inngikk ekteskap med israelske statsborgere.

Listen over fiendtlige land har i stor grad sammenfalt med land der det bor mange palestinske flyktninger.

Den kontroversielle loven, som kritikere har kalt rasistisk, har vært fornyet hvert år siden den ble vedtatt, men natt til tirsdag røk statsminister Naftali Bennetts regjering på et nederlag i Knesset.

Midlertidig opphold

Etter en maratondebatt endte det med at 59 av de 120 representantene stemte imot å forlenge loven, mens like mange stemte for. To av de folkevalgte avsto fra å stemme.

Loven, som nå er opphevet, har tidligere vært klaget inn for israelsk høyesterett. I 2005 ble det åpnet for at palestinske kvinner over 25 år og menn over 35 år kunne innvilges midlertidig opphold i Israel.

Rundt 13.000 palestinere har fått slikt midlertidig opphold i Israel, der over 20 prosent av innbyggerne er palestinere, eller israelske arabere som myndighetene omtaler dem som.

Jødisk majoritet

Israels utenriksminister Yair Lapid slo mandag fast at loven i bunn og grunn trengs for «å sikre jødisk majoritet i staten Israel», og fra regjeringshold ble det også argumentert med at landets sikkerhet er i fare om dersom den oppheves.

Det er nå ventet en strøm av søknader om gjenforening, og menneskerettsorganisasjonen Adalah oppfordrer israelske myndigheter til å behandle disse på rettferdig vis slik at også palestinere «får oppfylt sin fundamentale rett til familieliv».

