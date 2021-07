Tyskland vurderer bøter for dem som ikke møter opp til vaksinering

utenriks

– Det ville være passende om det var en bot for folk som ikke engang avlyser avtalen sin, sa sosialdemokratenes helseekspert Karl Lauterbach til avisa Bild am Sonntag. Han sier at resultatet er tregere vaksinering og at doser må kastes.

Han får støtte av nestlederen i kristendemokratenes parlamentsgruppe Thorstein Frei, som kaller det ikke bare hensynsløst, men et slag i ansiktet på dem som venter på sprøyte.

Det var lederen for Røde Kors, Mario Czaja, som først foreslo en bot på 25 til 30 euro. Han sier at mellom 5 og 10 prosent av dem som blir tilbudt vaksine i Berlin, ikke møter opp.

