Taliban inntar viktig distrikt sør i Afghanistan

Opprørsgruppa inntok Panjwai-distriktet etter harde kamper med afghanske regjeringsstyrker natt til søndag.

Det er det siste av flere distrikter som Taliban har tatt kontroll over etter at USA og Nato begynte tilbaketrekkingen fra Afghanistan i begynnelsen av mai.

Lederen for provinsrådet i Kandahar, Sayed Khakriwal, bekreftet søndag at Panjwai har falt, men han anklager regjeringsstyrkene for å ha trukket seg tilbake med vilje.

Taliban har nå kontroll over både politihovedkvarteret og guvernørens kontor, opplyser lokale myndigheter.

På offensiven

De siste ukene har kampene rast i en rekke afghanske provinser, og Taliban hevder at gruppa nå har kontroll over mer enn 100 av landets nesten 400 distrikter.

Afghanske myndigheter avviser opplysningene, men erkjenner at regjeringsstyrker har trukket seg tilbake fra enkelte distrikter.

Det er vanskelig å få bekreftet meldingene fra uavhengige kilder.

Fredag hadde alle utenlandske styrker forlatt den viktige flybasen Bagram nord for Kabul, noe som har stor militær og symbolsk betydning. Basen har vært utgangspunkt for den viktige flystøtten som USA har gitt til afghanske bakkestyrker.

Frykt for opptrapping

At Bagram-basen nå er forlatt av utenlandske styrker, har ført til frykt for at Taliban vil utnytte situasjonen til å trappe opp offensiven mot regjeringsstyrkene ytterligere.

Afghanske myndigheter har overtatt kontrollen over basen og sier at de allerede har reaktivert basens radarsystem

USAs president Joe Biden har i helgen meldt at den amerikanske tilbaketrekkingen skal være fullført innen slutten av august, det vil si knapt to uker før 11. september, som var fristen Biden først satt.

