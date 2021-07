Kraftig smittehopp i Sør-Korea

utenriks

Ifølge det koreanske smittevernbyrået er over 600 av tilfellene i Seoul-området, der myndighetene i forrige uke utsatte noen deler av en planlagt gjenåpning på grunn av smitteøkning.

Helseeksperter sier at myndighetene sendte feil signal til befolkningen da de kunngjorde at flere kunne samles på arrangementer, og at restauranter kunne holde åpent lenger.

De frykter en alvorlig situasjon når bare 30 prosent av befolkningen har fått første vaksinedose, og de fleste unge voksne ikke er vaksinert.

Sør-Korea har hittil registrert 158.549 smittede og 2.024 koronarelaterte dødsfall.

(©NTB)