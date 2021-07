Politimann død etter skyteepisode i Göteborg

utenriks

Svensk politi meldte om hendelsen 22.34 onsdag kveld. De første meldingene handlet om at en polititjenestemann og en annen person ble såret i skyteepisoden i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg.

Like over klokka 2 natt til torsdag ble det opplyst at det ikke var andre enn polititjenestemannen som var blitt kjørt til sykehus med alvorlige skader. Klokka 2.54 opplyser politiet at polititjenestemannen døde på sykehus.

– Dette er en forferdelig tragisk hendelse og en sørgelig beskjed å få. Mine tanker går fremfor alt til hans pårørende, men også til alle hans kollegaer, sier regionsjef Klas Johansson i Väst politidistrikt i Sverige.

Politimannen skal ha blitt beskutt da han snakket med noen personer.

Politiet rykket ut til området etter å ha blitt varslet av beboere som meldte at de hørte skudd bli avfyrt. Et stort antall politipatruljer var på stedet natt til torsdag.

Ved 1-tiden var ingen mistenkte pågrepet i saken. På samme tid opplyste politiets pressetalsmann Fredrik Svedemyr at etterforskere startet med rundspørring og avhør av vitner på stedet.

