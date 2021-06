Opprørere rykker fram i Tigray – avviser våpenhvile

utenriks

I en uttalelse natt til onsdag hyller Tigrays tidligere myndigheter framrykkingen og ber om at den fortsetter.

Mandag erklærte Etiopias regjering en ensidig våpenhvile i regionen, men opprørerne nekter å følge opp og kaller i stedet våpenhvilen for «en syk vits».

– Vi vil ikke stanse før vi har frigjort hver eneste kvadratmeter, sier Getachew Reda, en talsmann for opprørerne, til AP.

Han sier også at de vil jage eritreiske soldater tilbake til deres eget land og etiopiske styrker til hovedstaden Addis Abeba.

Tenketanken International Crisis Group meldte tirsdag at TDF har kontroll over mesteparten av regionen, deriblant de flere viktige byer. Overtaket skyldes både stor folkelig støtte, og det at de har tatt våpen og forsyninger fra sine motstandere, ifølge analytikeren William Davison.

Tigrays forsvarsstyrker (TDF) inntok mandag regionshovedstaden Mekele, en uke etter å ha iverksatt en større motoffensiv mot styrker alliert med den etiopiske regjeringen.

Tirsdag inntok de byen Shire, om lag 14 mil nordvest for Mekele, ifølge en sikkerhetskilde fra FN. Nyheten førte flere steder til feiringer i gatene, samtidig som regjeringslojale styrker har flyktet fra stillingene sine.

