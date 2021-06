To nye bekreftet døde etter kollapsen i Miami

utenriks

Miami-Dade-ordfører Danielle Levina Cava sier at det mandag er bekreftet to nye dødsfall etter bygningskollapsen torsdag i forrige uke.

– Vår fremste prioritet er redningsaksjonen og det å finne mennesker. Vi fortsetter og jobber for å sjekke alle muligheter i søket, sier hun, ifølge CNN.

Den tolv etasjer høye bygningen med 130 boenheter i Surfside, rett nord for Miami Beach, kollapset midt på natten mens folk sov.

Siden har en desperat leting etter overlevende i haugen av bygningsmasser pågått, men ingen er blitt berget ut av ruinene i live siden torsdag. Letingen i ruinene er møysommelig og går langsomt. I en periode var innsatsen hindret av en brann dypt nede i bygningsrestene, men denne er slukket.

Falt åtte meter

Mannskapene jobber døgnet rundt i 12-timersskift. Assisterende brannsjef i Miami-Dade, Raide Jadallah, beskriver redningsarbeidet som risikabelt.

– Vi snakker om betong. Vi snakker om stål. Hver gang noe gjøres, kommer det en reaksjon, sier Jadallah til CNN.

Israel har sendt en delegasjon med redningsarbeidere til Florida for å hjelpe til med letingen etter savnede. Blant dem som ikke er gjort rede for, er mange jøder, både israelske og amerikanske, og det israelske teamet skal hjelpe det jødiske samfunnet i Florida med å lete etter og identifisere savnede og omkomne.

Ifølge jødisk tro skal alle levninger av døde, helt ned til siste blodsdråpe, helst berges og begraves så snart som mulig.

Omfattende utbedringer nødvendige

Lørdag ble det kjent at en sakkyndig advarte mot strukturelle skader på bygningen like nord for Miami Beach allerede i 2018. Dreneringen på flaten rundt et svømmebasseng på bakkenivå har ikke fungert slik den skulle, noe som har ført til skader på betongen i fundamentet og i en garasje i bygningen.

Reparasjonene som var nødvendige, var anslått å koste rundt 76 millioner kroner. Det er foreløpig ikke kjent om disse strukturelle skadene var årsaken til ulykken.

De lokale myndighetene har kunngjort at de skal gjennomføre sikkerhetskontroller av alle bygninger som nærmer seg samme alder som den sammenraste boligblokka, rundt 40 år.

